Gaeta.it - Arrestato un cuoco per sequestro e maltrattamenti in un appartamento di Bellaria Igea Marina

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un fatto di cronaca inquietante ha colpito, dove unstagionale, di origine barese, è statodai carabinieri perdi persona e. L’accaduto ha attirato l’attenzione dei media locali, sottolineando un episodio di violenza e abuso che ha suscitato indignazione. L’uomo, oltre alle accuse di maltrattamento, è stato trovato in possesso di stupefacenti, rendendo la situazione ancora più complessa.La terribile vicenda del coinquilino sequestratoIl 50enne ha incatenato il coinquilino, un uomo di 43 anni, al termosifone del soggiorno della sua abitazione. La vittima era stata affittata per una camera, ma le cose sono rapidamente degenerate. Dopo che ilha smesso di pagare l’affitto e ha cominciato a trattarlo in modo violento, il 43enne si è ritrovato senza più spazio nella casa, dormendo sul divano e subendo una serie di abusi.