Spazionapoli.it - Ancelotti torna a parlare del Napoli e fa discutere: tirato in ballo anche Sarri

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Il tecnico del Real Madrid Carlo, vecchia conoscenza della SSC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a France Football.Il, in questa stagione, èto a respirare l’aria del grande entusiasmo. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti considerando, nel complesso, l’inizio di stagione degli uomini di Antonio Conte, uomo a cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato la Restaurazione, citatadallo stesso patron nelle parole delle scorse ore. Serviva, insomma, un allenatore di grande spessore e dal grande polso per riportare gli azzurri su livelli competitivi, dopo la complicata stagione dello scorso anno culminata con un misero decimo posto.Il numero uno azzurro ha deciso di affidarsi a una grande figura e non è la prima volta che succede nel corso della sua gestione.