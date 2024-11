Agricoltura crescono le imprese under 40 100mila  Ma non bastano a ringiovanire il settore

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Sono sempre di più in Italia gli40 alla guida di aziende agricole, pari al 7,5% del totale delle. Una quota ancora insufficiente, però, a compensare i pensionamenti. L’età media degli imprenditori oggi è di 63 anni. Un impulso per incentivare l’imprenditoria giovanile può arrivare dalla recente legge 36 ma mancano ancora i decreti attuativi. Gap con il resto dell’Europa. Oggi le aziende agricole italiane condotte da imprenditori40 sono appunto il 7,5% del totale (1,3 milioni). Una percentuale in aumento, che tuttavia, non basta aundove l’età media degli agricoltori è di 63 anni. Questi numeri – è stato sottolineato nel corso del convegno sul tema “Il ricambio generazionale in: il futuro nelle mani dei giovani”, che si è svolto in occasione durante la fiera Eima International – ci distanziano molto dal resto d’Europa.