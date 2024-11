A Salerno 'Grida di danza! Contro la violenza di genere'

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Oggi alle 19:00, nella Chiesa di Santa Maria de Lama nel centro storico di, l’associazione Obiettivo Fucsia presenta «diladi», un evento artistico che coniuga, musica e letture per sensibilizzare il pubblico su un tema di drammatica attualità: lale donne. L’evento, spiegano gli organizzatori, si propone come un potente strumento di denuncia e consapevolezza, utilizzando diverse espressioni artistiche per raccontare storie di sofferenza ma anche di speranza e riscatto. Vania De Angelis darà voce alle letture, mentre la coreografa etrice Livia Aliberti esprimerà attraverso il movimento la lotta e la resistenzala. La colonna sonora sarà affidata al Quartetto Quantico, che con le sue musiche accompagnerà e arricchirà le performance.