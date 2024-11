Lapresse.it - 35 anni fa la caduta del Muro di Berlino

Trentacinquefa ladeldi, evento che diede il via alla riunificazione della Germania, formalmente conclusa il 3 ottobre 1990, e alla fine della Guerra fredda.Come avvenne il crollo deldiIl 9 novembre 1989, i berlinesi iniziano a scavalcare e ad abbattere ilche per 28aveva diviso il paese e la città inOvest eEst dopo la notizia dell’imminente concessione di permessi di viaggio all’Ovest da parte della Germania Orientale.Due muri paralleli di cemento armato, separati dalla cosiddetta “striscia della morte“, larga alcune decine di metri: almeno 133 persone furono uccise dalla polizia di frontiera della DDR mentre cercavano di raggiungereOvest.Il 9 novembre 1989 famiglie separate perfinalmente si ricongiunsero, quella sera i cittadini dell’Est e quelli dell’Ovest si strinsero in un abbraccio che aveva il sapore della libertà.