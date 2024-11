Puntomagazine.it - “You are my destiny” di Lucia Piera De Paola e Giovanni Cucci

De, attraverso “You are my”, portano il lettore in una storia LGBT«Mi chiamo Edoardo Tarantino e sono un commissario di polizia, ho trentotto anni, sono alto due metri per cento chili di peso. Cento chili di frocio. Sì, perché dietro un aspetto decisamente maschile e aiutato da una professione etero per antonomasia, si è nascosto in silenzio per trentotto anni, un uomo che ha sempre trovato arrapanti solo gli appartenenti al suo stesso sesso»; l’inizio del romanzo “You are my” diDeè brutale, e mette subito in gioco le sue carte migliori: gli autori propongono infatti un’emozionante storia LGBT intrecciandola con un’avvincente indagine investigativa.Il protagonista Edoardo narra in prima persona questa vicenda di sangue e di inganni, incentrata sulla sua figura e sulla sua lotta interiore: l’uomo, infatti, ha sempre trovato difficile accettare la sua natura per molteplici ragioni.