Gaeta.it - Ultimi aggiornamenti sui trattamenti anticoagulanti e la ricerca sulla trombofilia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Neglianni, l’approccio al trattamento conè diventato cruciale sia per la profilassi primaria che secondaria in diverse patologie. Durante il XXVIII Congresso nazionale della Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi, svoltosi a Roma, sono emersi temi di rilevanza, come il bilancio rischio-beneficio nell’uso deglinegli anziani e gli sviluppi nellacongenita.Il bilancio rischio-beneficio negli anzianiL’uso diorali negli anziani solleva questioni significative riguardanti il rischio emorragico. Questo aspetto è stato approfondito durante un simposio presidenziale, dove sono state messe a punto le problematiche legate a questa popolazione. Con l’avanzare dell’età, il bilancio tra il rischio di trombosi e quello di emorragia tende a spostarsi, rendendo complesso il trattamento.