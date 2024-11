Gaeta.it - Trump, Zelensky e Musk: il triangolo che potrebbe cambiare le dinamiche geopolitiche

Facebook WhatsAppTwitter Una recente telefonata tra Donalde Volodymyrha svelato non poche sorprese nel panorama politico internazionale. Oltre al dialogo tra il presidente eletto degli Stati Uniti e il leader ucraino, ha partecipato anche Elon, CEO di Tesla e X, che ha fatto sapere il suo impegno nel sostenere l’Ucraina. Queste interazioni sollevano interrogativi significativi sulle strategie future degli Stati Uniti riguardo alla guerra in Ucraina e su comepossa influenzare le politiche climatiche dell’amministrazione.La telefonata tra: un segnale di cambiamentoLa conversazione trasi è protratta per circa 25 minuti e, stando a quanto riportato da Axios, ha visto un’interazione ricca di sfumature. All’inizio della chiamata,ha espresso il suo compiacimento per la vittoria di, a cui il presidente eletto ha risposto promettendo supporto all’Ucraina.