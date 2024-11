Tpi.it - TRANSEUROPA Festival: come le città creano nuove forme di solidarietà e pace in tempi di migrazioni

La Fondazione Studio Rizoma (partner di) sta lavorando alla costruzione di una rete permanente dieuropee e africane che promuova l’approccio municipale al movimento delle persone e alla diversità culturale.Su questo, decisivo è il ruolo dei Comuni che lavorano in prima linea e sono i primi a doversi confrontare con i flussi di persone in movimento. Si tratta di un vero e proprio ruolo pedagogico per trasmettere e proiettare allauna visione nei comportamenti, nelle modalità di relazione, fuori dai luoghi comuni e dalla paura della diversità.Viviamo in un periodo di trasformazioni epocali, che comportano una rivoluzione del nostro mondo e un riassetto dei rapporti di forza globali. Le emergenze planetarie sono tre in crescita e collegate fra loro: guerre, cambiamenti climatici, disuguaglianze.