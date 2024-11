.com - Sciopero trasporti Roma oggi venerdì 8 novembre: le fasce di garanzia non ci sono

Leggi l'articolo completo su .com

L’intera rete di trasporto pubblico in Italia è, coinvolta in unonazionale di 24 ore che sta causando forti disagi nelle principali città, inclusa. La mobilitazione è stata promossa dalle principali sigle sindacali del settore – Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna – per richiedere migliori condizioni di lavoro e più risorse per un comparto sempre più sotto pressione, con l’aggravante delle recenti aggressioni al personale.senzadiA differenza di precedenti scioperi,le tradizionaliorarie di– generalmente tra le 8:30 e le 17:00 e tra le 20:00 e fine servizio –state ridotte. Il servizio sarà operativo soltanto con il 30% del personale, come previsto dalla normativa sui contratti collettivi nazionali in situazioni di