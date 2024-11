Scherma Coppa del Mondo | 10 sciabolatrici avanti ad Orano 9 spadiste ok a Fujairah

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Venerdì positivo per le azzurre dellanelle qualificazioni didel: 10avanzano al tabellone principale admentre sono 9 leal tabellone principale a. In entrambe le prove domani, sabato 9 novembre, giornata clou delle competizioni individuali.Come gli uomini, anche la sciabola femminile va in doppia cifra. Ad, nella prova didelche apre la stagione delle, sono 10 le azzurre del CT Nicola Zanotti a qualificarsi per il tabellone principale.deldi sciabola femminile. Aderano già ammesse alla giornata di domani, in quanto tra le “top 16” del Seeding, Chiara Mormile e Michela Battiston. Grazie ad un’ottima fase a gironi hanno staccato il pass al primo step anche Giulia Arpino, Michela Landi, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano ed Eloisa Passaro.