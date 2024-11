Salute, dal 25 novembre 'Vitiligine Week' con incontri gratuiti in 40 centri

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) – Dal 25 al 30Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, promuove la 'Vitiligine Week', una serie di appuntamentidedicati ai pazienti con vitiligine. Per tutta la settimana, in circa 40dermatologici su tutto il territorio nazionale, i pazienti potranno confrontarsi con medici specialisti per comprendere meglio la .L'articolo, dal 25conin 40proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.