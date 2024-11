Ilgiorno.it - Rozzano, il lungo addio al sindaco di tutti. Anche gli avversari piangono Gianni Ferretti

, 8 novembre 2024 – La città in fila rende omaggio a, ildi. Tanti rozzanesi hanno fatto la fila in piazza Foglia dove, nella sala del consiglio comunale, è stata allestita la camera ardente per rendere omaggio aldiDe Luca. Colpito da una grave forma di leucemia si era sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico ed è deceduto mercoledì mattina in ospedale per un attacco cardiaco. Il tributo e l’ultimo saluto L’amministrazione comunale ha decretato il lutto cittadino fino a domani, sabato 9 novembre. La camera ardente è allestita nella sala consiliare del Comune e resterà apertaoggi, venerdì 8, dalle 10 alle 18. I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa di Sant’Angelo in via Don Angelo Lonni. Fra i tanti cittadinivolti della politica hanno reso omaggio: “Con la prematura scomparsa del, non solo abbiamo perso un ottimo amministratore, uncapace e competente che si è sacrificato per il bene della città che ha amato e a cui ha dedicato forze ed energienei momenti più difficili; personalmente, ho perso un amico, un compagno di viaggio che ha contribuito a rendere grande Forza Italia nella sua