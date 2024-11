Notizie.com - Roberto Mancini alla Roma: le cifre si sono dimezzate ufficialmente, la direzione è chiara!

La, fresca di una deludente performance in Europa, è alle prese con una situazione interna sempre più tesa. Per i tifosi giallorossi, ogni partita sembra aggiungere nuove frustrazioni a una stagione già segnata da battute d’arresto e delusioni, e l’ombra di un possibile cambioguida tecnica si fa sempre più concreta. Con Ivan Juric sempre più in bilico, la possibilità cheprenda il timone della squadra sta guadagnando credibilità, tanto che le quote dei bookmaker sembrano puntare sempre più su di lui. Ma cosa ha portato laa una situazione simile, e perché propriosembra destinato a diventare il nuovo allenatore dei capitolini?sembra essere ormaiporta di Trigoria – Notizie.comUna difesa che fa acqua e un ambiente sotto pressioneNelle ultime uscite europee, laha dimostrato una fragilità che ha lasciato molti tifosi e osservatori sconcertati.