Liberoquotidiano.it - Retroscena: perché Obama esce distrutto dal voto americano. Che brutta fine...

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Non fermatevi alle apparenze. Ad essere sconfitta non è stata Kamala Harris, o meglio non solo lei, ma anche e soprattutto colui che oggi tiene le fila di quello che più che il partito democratico sembra il partito di poche e influenti famiglie. Sto parlando di Barack, già presidente degli Stati Uniti per otto lunghi anni (dal 2009 al 2017), oggi il regista di tutta l'operazione che avrebbe dovuto evitare la vittoria di Trump e che invece si è conclusa con un sonoro ko per i democratici. Ancora a poche ore dall'apertura delle urne,invitava sui suoi social a votare Kamala, che lui stesso aveva suggerito a Biden come vicepresidente quattro anni prima, paventando i rischi che la democrazia americana avrebbe corso in caso di una vittoria del suo avversario. «Soltantoogni tanto fa cose divertenti non significa che la sua presidenza non sarebbe pericolosa», aveva detto di Trump in un comizio tenuto ad Atlanta insieme alla sua candidata due settimane prima.