Iltempo.it - Pure Draghi sbugiarda la sinistra: “Con Trump un cambiamento non per forza negativo”

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Marioprova ancora una volta a scuotere l'Europa. «Mi auguro che ritroveremo uno spirito unitario con cui riusciremo a, come dire, trovare il meglio da questi grandi cambiamenti. Andare in ordine sparso? Siamo troppo piccoli, non si va da nessuna parte. L'Unione Europea è pronta a una eventuale guerra commerciale con gli Stati Uniti? Ho appena detto che bisogna negoziare con l'alleato americano, in maniera tale da proteggere anche i nostri produttori europei», le parole nel rispondere alle domande dei giornalisti al vertice di Budapest. L'ex premier italiano osserva che le indicazioni del Rapporto sulla competitività in Europa, «già urgenti, data la situazione economica in cui siamo oggi», ora «sono diventate ancora più urgenti dopo le elezioni negli Stati Uniti», perché, avverte «non c'è alcun dubbio che la presidenza di Donaldfarà grande differenza nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa».