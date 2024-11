Quotidiano.net - Prove d’inverno in Italia: irruzione fredda, prime nevicate. Le previsioni meteo

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 8 novembre 2024 – Ancora qualche giorno di stabilità, ma sulla coda del weekend la situazionesi sbloccherà: da domenica infatti è previsto un calo delle temperature a causa di un'ondata di freddo artico, che porterà i valori su valori tipici dell'autunno non solo nel nostro Paese, ma anche nell'area compresa tra Polonia, Germania, Francia e Nord. Non si tratterà di un’ondata di gelo, di un vero e proprio inverno, si tratterà piuttosto digenerali, ma le temperature torneranno sui valori tipici del periodo (e anche un po’ sotto), valori a cui però non eravamo abituati. I numeri del freddo L’ariadalla Scandinavia LeLa mappa di 3bI numeri del freddo Andrea Garbinato, di il.it, sottolinea che "la prossima settimana sono previste massime di 7 gradi a Torino, 8-9 a Milano e Bologna, 12 a Genova, 13-14 a Firenze e Roma, 16 a Napoli e 19 a Palermo”.