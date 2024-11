Perugia ricoverato un ragazzo per un caso di meningite | aveva partecipato a una festa di Halloween in discoteca

Leggi l'articolo completo su Open.online

I primi sintomi sono apparsi martedì 5 novembre, poi è scattato il ricovero. Undisi trova in ospedale per undi. Il periodo di contagiosità, procedendo a ritroso con i giorni, risalirebbe al 29 ottobre. È partita così l’indagine epidemiologica che ha portato la Usl Umbria 1 a ricostruire i contatti avuti del paziente. Ed è emerso che il 31 ottobre, per la notte di, il giovane haa unanellaUrban. Così il servizio di igiene e sanità pubblica ha dovuto diramare una nota: «Non essendo possibile risalire a tutti i partecipanti che hanno avuto un potenziale contatto stretto con il, si invitano le persone che hanno preso parte all’evento a rivolgersi al proprio medico curante per assumere la profilassi antibiotica specifica».