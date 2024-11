Lanazione.it - Orientamento al lavoro. Studenti della Banti ospiti della conceria Masoni

Per due settimaneIndustria Conciaria Spa ospita tutte le classi delle scuole Secondarie di primo gtrado dell’Istituto comprensivoper il progetto dialpromosso e coordinato da Metiérs d’Excellence del gruppo Lvmh. Nato per raccogliere e tramandare le tradizioni, le conoscenze e le abilità, Metiers d’Excellence offre 71 programmi di formazione in otto Paesi del mondo.accoglierà un totale di 466 ragazzi mostrando loro, attraverso l’esperienza di giovani talenti cresciuti all’interno dell’azienda, quello che il Distretto e l’intero mondo di Lvmh possono offrire in termini di opportunità di carriera. "Un impegno grande per– si legge in una nota dell’azienda – ma è anche l’unico modo per trasmettere sapere e riceverne. E in questo scambio sono gli adulti che imparano di più".