Orban e Trump, "perché ho festeggiato a vodka": leader Ue di sasso

A Budapest, al summit di 42europei convocati da Viktor, premier ungherese e presidente di turno dell'Unione europea, sono due le preoccupazioni: il commercio e la guerra. E' il primo vertice dopo l'elezione di Donalde su entrambi i fronti gli annunci elettorali del neo-presidente americano, tornato alla Casa Bianca a 4 anni dalla sua prima esperienza, sono dirompenti. "Non illudiamoci, il dossier sul commercio verrà fuori e non sarà facile. Non solol'ha detto in campagna elettorale mal'ha già fatto nel primo mandato. Lui è un abile negoziatore e noi dobbiamo essere pronti per trovare un compromesso", ha avvertitoche in sala viene visto come il vincitore. "Hocon lainvece dello champagneero in Kirghizistan e lì ci sono altre tradizioni", ha raccontato ai giornalisti.