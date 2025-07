Statale 67 proseguono i lavori dopo l' alluvione Buonguerrieri Fdi | Più di 27 milioni di euro grazie al governo

"I lavori proseguono grazie alla deterninazione e ai milioni stanziati dal Governo Meloni. Fratelli d'Italia continua a seguire da vicino le opere, a monitorarle e a darne notizia ai cittadini". A fare il punto della situazione sulla ss67 Tosco Romagnola, pesantemente danneggiata dall'alluvione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: proseguono - lavori - alluvione - milioni

Proseguono i lavori per rimuovere le macerie della palazzina di via De Amicis: "Raccolto il 10% dei detriti" - Proseguono le operazioni di rimozione delle macerie della palazzina crollata lo scorso 5 marzo in via De Amicis, nel quartiere Carrassi di Bari.

Proseguono i lavori per la nuova stazione 'interrata' di Capurso: "Opera strategica per il territorio" - L'assessora pugliese ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere di Ferrovie del Sud Est per l’interramento della stazione di Capurso, insieme al sindaco della cittadina barese, Michele Laricchia.

Proseguono i lavori per il risanamento idrogeologico - Proseguono i lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico a Serravalle di Carda, secondo stralcio.

Ieri, 19 giugno 2025, si è tenuto un sopralluogo alla presenza del Sindaco Oriano Mercante, dell'Assessore ai lavori pubblici Luciano Lucchetti, del Vice commissario alluvione Stefano Babini, del funzionario della Regione Ing. Vito Macchia e dell'Assessore Vai su Facebook

Statale 67, proseguono i lavori dopo l'alluvione. Buonguerrieri (Fdi): Più di 27 milioni di euro grazie al governo; A metà luglio i ristori per l'alluvione 2024; Ricostruzione post alluvione, sopralluogo del presidente de Pascale ai cantieri lungo l'Idice.

Alluvione: proseguono i lavori di ripristino dell'Idice - Proseguono i lavori di ripristino e messa in sicurezza lungo il fiume Idice, tra Molinella e Budrio, nel bolognese, nei pressi del Ponte della Motta, crollato a causa dell'alluvione del maggio 2023. Riporta ansa.it

Alluvione: proseguono i lavori sull'Idice nel Bolognese - Continuano i lavori lungo il fiume Idice, tra i comuni di Molinella e Budrio (Bologna), nei pressi del Ponte della Motta, crollato a causa dell'alluvione del maggio scorso. Scrive ansa.it