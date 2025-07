trump forse potremmo raggiungere un accordo con la ue

Gli Stati Uniti sono molto vicini a un accordo commerciale con l'India, mentre un accordo potrebbe essere raggiunto anche con l'Europa, ma è troppo presto per dire se un accordo possa essere raggiunto con il Canada: lo ha dichiarato il presidente Donald Trump in un'intervista a Real America's Voice. "Siamo molto vicini all'India e. potremmo forse raggiungere un accordo con l'Ue", ha detto. "L'Unione Europea è stata brutale, e ora si sta comportando in modo molto gentile. Vogliono raggiungere un accordo, e sarà molto diverso dall'accordo che abbiamo avuto per anni", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

