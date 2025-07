Langosco (Pavia), 17 luglio 2025 - Solo dopo che il finto tecnico se n'era andato si è resa conto di essere stata raggirata. Una donna di 78 anni, nella mattinata di ieri, mercoledì 16 luglio, ha chiamato il 112 e ha poi raccontato ai carabinieri, intervenuti nella sua abitazione in via Roma a Langosco, quello che era appena successo. Contaminazione dell’acqua: ma è una truffa. Si era infatti trovata alla porta un uomo, che si è presentato come tecnico dell'acquedotto, che l'ha spaventata dicendo di dover effettuare un intervento urgente per una 'contaminazione' dell'acqua. Colta di sorpresa, la vittima non ha neppure avuto il tempo di realizzare che era solo un pretesto del finto tecnico per introdursi nell'abitazione e lo ha fatto entrare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa del falso tecnico a Langosco: "Acqua contaminata" e ruba i gioielli. Il numero antitruffa di PaviaAcque