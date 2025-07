LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | maxi fuga al comando presenti Carlos Rodriguez e due azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:34 I corridori procedono ad andatura elevata. La velocitĂ media aggiornata è di 50,3 kmh. 15:31 La prossima salita sarĂ il Col du Soulor, prima categoria di 11.8km al 7.6%. 15.28: Sono stati percorso 100 chilometri in questa tappa. Ci si avvicina ad un finale davvero scoppiettante con la salita conclusiva di Hautacam. 15.25: Laurenz Rex (IntermarchĂ© – Wanty) ha vinto il traguardo intermedio di BĂ©nĂ©jacq. Secondo posto per Mathieu Van der Poel, che ha conquistato così 17 punti, salendo al secondo posto della classifica a punti. In testa c’è Jonathan Milan con 231 punti davanti all’olandese con 173. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: maxi fuga al comando, presenti Carlos Rodriguez e due azzurri

