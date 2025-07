Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile

Una serie di principi che aziende e professionisti dovrebbero seguire per comunicare in modo efficace ma rispettoso di ambiente e diritti. Ed evitare errori. Il presidente della Fondazione per la Sostenibilità digitale, Stefano Epifani: “Il più comune? Usare la sostenibilità come. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile

22 ottobre, Giornata nazionale della cittadinanza digitale: approvata al Senato, inizia discussione alla Camera. La proposta di legge per potenziare le competenze digitali dei giovani e sensibilizzare sull’uso delle tecnologie digitali - Sono trascorsi alcuni mesi da quando è stata avanzata una proposta di legge per introdurre la Giornata nazionale della cittadinanza digitale, con l'obiettivo di promuovere competenze digitali e maggior consapevolezza sull'uso delle tecnologie nella società italiana.

Coinvolti 50.000 studenti ogni anno su progetti di educazione digitale, ambientale e sostenibilità alimentare. Presentati alla Camera i risultati della Fondazione Articolo 49. Andrea Poli: “Essere un faro per docenti e studenti”. L’INTERVISTA - Si è svolta oggi, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, la cerimonia di presentazione dei risultati dei progetti educativi promossi dalla Fondazione Articolo 49 per l'anno scolastico 2024/2025.

Addio allo scontrino di carta per chi paga in digitale, c'è una proposta alla Camera - La mozione di Fratelli d'Italia per uno stop all'obbligo dal primo gennaio 2027. Il documento commerciale sarà inviato al cliente in formato digitale

È stato presentato oggi, nell’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari - Camera dei Deputati, il Rapporto Nazionale INVALSI 2025. All’evento hanno preso parte il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Presidente INVALSI Roberto Ricci. Pe Vai su Facebook

Strumenti finanziari emessi in forma digitale: il regime fiscale; La riforma della governance economica europea; Nuovo impulso all'imprenditorialità innovativa: firmato il protocollo d’Intesa tra Camera di Commercio e Puglia Sviluppo.

Terapie digitali, il Rotary alla Camera per la sanità del futuro - Le più alte istituzioni del Paese aprono le porte al Rotary che guarda al futuro e all'innovazione in sanità. Segnala msn.com

Turismo, presentato piano rilancio in Camera di Commercio - È stato presentato ieri, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, il percorso strategico partecipato ch ... Da msn.com