operazione off line patente sospesa a 86 automobilisti sorpresi al cellulare mentre erano alla guida

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia locale ha avviato una vasta attività di controllo per contrastare i comportamenti imprudenti alla guida che spesso causano incidenti stradali. L'attenzione si è concentrata in particolare sull'uso dei telefoni cellulari, per questo l'operazione è stata denominata Off-Line. Gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, coordinati dal dirigente del Servizio Coordinamento Strategico Operativo, sono intervenuti nei quartieri Stella, Chiaia, San Ferdinando e Vomero. I controlli in modalità dinamica hanno consentito di accertare 86 infrazioni dovute all'uso del cellulare da parte di chi era alla guida.

