4 mosche di velluto grigio | al Rouge et Noir la proiezione del film di Dario Argento in versione restaurata

Ultimo appuntamento prima della sosta estiva, al Rouge et Noir una proiezione speciale per chiudere in bellezza: la versione restaurata in 4K di "4 mosche di velluto grigio" di Dario Argento, venerdì 18 luglio, doppia proiezione ore 17:30 e 20:30 al prezzo di 3,50 euro (al botteghino) per Cinema. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: proiezione - mosche - velluto - grigio

"SUPERMAN" TORNA IN TESTA CON UN OTTIMO LUNEDI DA QUASI 225 MILA EURO. DEBUTTA AL QUINTO POSTO LA RIEDIZIONE DI "QUATTRO MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO" DI ARGENTO. "FOLLEMENTE" E' IL QUARTO MAGGIOR INCASSO DELL Vai su Facebook

4 mosche di velluto grigio: al Rouge et Noir la proiezione del film di Dario Argento in versione restaurata; Dario Argento: «La paura? Mi ha fatto compagnia tutta la vita, alla fine l'ho abbracciata»; In arrivo Effetto notte, otto giorni all’insegna del cinema italiano. Roma, area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, 19-27 luglio 2025.

"4 mosche di velluto grigio": al Rouge et Noir la proiezione del film di Dario Argento in versione restaurata - Il film che anticipa la forza visionaria di "Profondo Rosso" e "Suspiria", con la colonna sonora di Ennio Morricone, riapproda sul grande schermo con i suoi momenti crudeli e conturbanti, ma anche con ... Come scrive palermotoday.it

4 mosche di velluto grigio: la potenza delle immagini di ieri, e il cinema di oggi che ne è sempre più povero - Torna al cinema, in versione restaurata in 4K, uno dei film fondamentali della carriera del grande Dario Argento. Da comingsoon.it