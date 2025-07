Tempo di lettura: 3 minuti ‘La speranza è l’ultima a morire ‘, si dice da una parte, ma ‘ chi di speranza vive, disperato muore’, si risponde dall’altra. E mai come in questa circostanza, va bene sia l’una che l’altra massima quando si parla del tema ambientale e del Parco Regionale del Taburno Camposauro. Il giro fatto qualche tempo fa aveva portato alla luce una situazione di abbandono con immondizia, pneumatici, frigoriferi e persino la carcassa di una macchina. Tutte cose che sono state portate a conoscenza del presidente dell’ Ente Parco e della Forestale, con tanto di convocazione presso gli Uffici dei Carabinieri Forestali per deporre sulla questione e sul materiale trovato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Parco del Taburno Camposauro: ‘vittima’ in assenza di controllo