Pizzaballa | chiesa colpita da carrarmato

15.33 "Quello che sappiamo per certo è che un carro armato, dicono le IDF per errore, ma non ne siamo sicuri, ha colpito direttamente la chiesa latina della Sacra Famiglia". Così a Vatican News il Patriarca cardinal Pizzaballa. "Non abbiamo informazioni complete su quanto accaduto, perché la comunicazione"con Gaza "non è così semplice",dice, "ma è troppo presto per parlarne, dobbiamo capire cosa è successo, cosa si dovrebbe fare,soprattutto per proteggere la nostra gente e naturalmente cercare di far in modo che non accada più". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it