Alisha Lehmann gira agli Europei con una guardia del corpo ma nella Svizzera non gioca mai | cosa fa

In tre partite Alisha Lehmann ha giocato soltanto 9 minuti ed è praticamente l'ultima scelta, ha una guardia del corpo agli Europei ma nello spogliatoio ha assunto un ruolo importante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Douglas Luiz-Alisha Lehmann, spunta l’indiscrezione de La Gazzetta: annuncio a sorpresa sulla relazione - Indiscrezione de La Gazzetta dello Sport su Douglas Luiz e Alisha Lehmann: il retroscena sulla relazione dei due bianconeri.

Alisha Lehmann al lancio del documentario “Dream like Juventus Women”: «Amo essere alla Juve, ogni mattina mi sveglio e sorrido. Sul mio rapporto con i social media…» - di Redazione JuventusNews24 Alisha Lehmann ha parlato a margine del lancio del documentario “Dream like Juventus Women”.

Alisha Lehmann rimarrĂ alla Juventus - Alisha Lehmann resta bianconera Alisha Lehmann, stella della Juventus Women, sceglie di restare a Torino nonostante la recente rottura con Douglas Luiz, centrocampista della squadra maschile.

Alisha Lehmann, attaccante della Juventus e della "Nati" (Nazionale Svizzera). Pareggiando 1:1 con la Finlandia, la Svizzera si è qualificata per la prima volta ai Quarti di Finale degli Europei di calcio femminile

Alisha Lehmann ko 7-1 con la Svizzera, la federazione prova a nascondere tutto: l'incredibile storia

Alisha Lehmann gira agli Europei con una guardia del corpo, ma nella Svizzera non gioca mai: cosa fa; Alisha Lehmann resta in panchina, Svizzera ko con la Norvegia all’esordio degli Europei femminili; Messa all'ultimo posto: La finlandese Heroum prende in giro Alisha Lehmann |.

La più famosa calciatrice elvetica, Alisha Lehmann, seguita sui social da 17 milioni di followers, è in fase calante a soli 26 anni, la nuova stella della Svizzera è Geraldine Reuteler

Per la giocatrice della Juventus una guardia del corpo in vista dei quarti di finale contro la Spagna di scena agli Europei 2025.