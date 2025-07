Satnam Singh il dolore dei genitori | Trattato peggio di un animale

"Mai piĂą un altro Satnam in Italia”: a parlare è la mamma di Satnam Singh, il bracciante di origini indiane morto lo scorso anno dopo un incidente sul lavoro e abbandonato dal suo datore di lavoro davanti casa senza essere soccorso con un braccio amputato. La famiglia di Satnam è stata nella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

“Piazza Satnam Singh”: gli studenti cambiano i nomi alle vie e ricordano così i morti sul lavoro - Strade, vie e piazze intitolate a coloro che hanno perso la vita sul lavoro. E’ l’iniziativa che nella notte è stata portata a termine a Roma dalla Rete degli Studenti Medi che per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ha rinominato alcune vie simboliche della Capitale dedicandole alle tante.

Viale Lorenzo Parelli e via Satnam Singh, così gli studenti romani ricordano i morti sul lavoro - Un blitz notturno per ricordare i tanti morti sul lavoro, anche giovanissimi impegnati nei percorsi di Pcto, l'ex alternanza scuola-lavoro.

Satnam Singh, il proprietario di casa del bracciante morto: “Boccheggiava, era agonizzante” - “ Boccheggiava, era agonizzante. Aveva il braccio amputato e tagli in tutto il corpo “. Così ha descritto le condizioni di Satnam Singh il proprietario di casa che per un anno e mezzo ha ospitato la compagna e il bracciante agricolo indiano di 31 anni, deceduto dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto nel giugno 2024 nelle campagne di Cisterna di Latina.

Satnam Singh, i genitori nei luoghi della tragedia. L’incontro con Landini - La mamma e il papà del bracciante indiano accompagnati nella zona dove il figlio viveva con la compagna Soni e presso il campo in cui ha perso la vita. Scrive latinatoday.it

Satnam Singh, la madre in lacrime nell'incontro in Regione Lazio: "Ora giustizia" - A circa un anno dalla morte di Satman Singh, il bracciante indiano lasciato agonizzante con un arto amputato dopo un incidente di lavoro nell’Agro pontino, il presidente della Regione Lazio Francesco ... Lo riporta adnkronos.com