Maxi controllo interforze | oltre 100 persone identificate sequestrata droga e multe per ubriachezza

Una maxi operazione di sicurezza ha interessato la scorsa notte il centro storico di Genova e la zona della Darsena. L’intervento, organizzato secondo il modello “ad alto impatto”, ha visto impegnate tutte le forze di polizia, la polizia locale e militari dell’esercito in un’azione congiunta di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Catania, maxi-controllo in ristorante e locale danzante: sanzioni per quasi 20.000 euro - ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta della Polizia di Stato e altri enti. Nei giorni scorsi, un ristorante situato nei pressi di Viale Africa a Catania, insieme a un adiacente locale per trattenimenti danzanti, è stato oggetto di un ampio controllo coordinato dalla Polizia di Stato.

Pistoia, sequestrata una maxi-discarica abusiva: “Roghi di rifiuti altamente nocivi, situazione fuori controllo” - Oltre quaranta operatori delle forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’alba di venerdì nell’area dell’ex campo volo di Pistoia, a ridosso del campo nomadi cittadino, per eseguire un ordine di perquisizione e sequestro nei confronti di cinque indagati per reati ambientali gravissimi.

Maxi controllo a Bergamo: 125 identificati, 4 indagati e un arresto - IL BLITZ. Servizio straordinario di controllo del territorio a Bergamo coordinato dalla Questura di Bergamo: sono stati coinvolti operatori della polizia di stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale.

Catania, movida sotto controllo: maxi operazione interforze nel weekend - CATANIA – Anche questo fine settimana, la movida catanese è stata monitorata da una vasta operazione interforze, pianificata con ordinanza del Questore di ... newsicilia.it scrive

Movida sicura a Catania: maxi controllo interforze assicura ordine e legalità - Come ogni fine settimana, la Questura di Catania ha disposto un ampio servizio di controllo interforze — coordinato da un ufficiale della Polizia di Stato e composto da pattuglie della Polizia di Stat ... Lo riporta cataniaoggi.it