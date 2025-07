Attività storiche della Lombardia | il riconoscimento in Bergamasca a 17 botteghe artigiane 15 locali e 42 negozi

Sono 74 le attività commerciali in Bergamasca che sono state riconosciute come attività storiche da Regione Lombardia. Il riconoscimento di “Attività Storica e di Tradizione” si aggiunge ad altri 591 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Questa la suddivisione in base alle categorie: 300 negozi storici, 132 botteghe artigiane storiche, 159 locali storici. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche che ora comprende in totale 4.477 imprese. I riconoscimenti sono stati deliberati dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico presieduto da Guido Guidesi: “Il marchio di Attività Storica e di Tradizione rappresenta il grazie di Regione nei confronti di imprese che rendono grande i nostri territori con il proprio lavoro: negozi, locali e botteghe storiche sono una parte fondamentale del nostro tessuto economico e garantiscono un presidio fondamentale per le comunità anche dal punto di vista della sicurezza, assicurando servizi, occupazione e contribuendo alla qualità della vita sui territori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Attività storiche della Lombardia: il riconoscimento in Bergamasca a 17 botteghe artigiane, 15 locali e 42 negozi

In questa notizia si parla di: attività - storiche - botteghe - artigiane

Firenze Rocks 2025, con i biglietti dei concerti sconti nelle attività storiche cittadine - Firenze, 21 maggio 2025 – “Firenze è la lieta di accogliere i grandi eventi del rock”. L ’assessore alla cultura Giovanni Bettarini e l’assessore alle attività produttive Jacopo Vicini hanno parlato così alla presentazione ufficiale dell’edizione 2025 di Firenze Rocks, il festival che ogni estate trasforma la città nella capitale del rock internazionale.

Gli 80 anni di Confcommercio Bergamo: premiate le attività storiche - Bergamo. Confcommercio Bergamo festeggia i suoi 80 anni in Fiera, in Via Lunga. Un video introduttivo catapulta questa lunga storia nella grande storia, attraverso i grandi avvenimenti mondiali e le rivoluzioni sociali e di costume, che hanno segnato dal secondo dopoguerra gli ultimi 80 anni.

“Storiche attività commerciali e clienti fidelizzati. La maleducazione di pochi confligge con il mantenimento del decoro” - “Viviamo quotidianamente via Garibaldi e ne conosciamo pregi e difetti, in ogni singola componente”. Sabato 5 luglio si svolgerà la ‘Shopping Night’ nel centro.

Visitare Orvieto è un viaggio nell’incanto. Passeggiare tra le viuzze acciottolate del centro storico, tra palazzi antichi, botteghe artigiane e scorci silenziosi, è già un’esperienza indimenticabile. Ma poi, quando meno te lo aspetti… eccolo. Il Duomo di Orvi Vai su Facebook

Nel Lodigiano riconosciute altre 25 attività storiche, più una a Dovera e una a San Donato; In provincia di Varese 56 nuove attività storiche; Attività storiche in Lombardia: cinque realtà di Sesto tra i riconoscimenti.