Villa Pamphili Kaufmann in confusione nel carcere di Rebibbia | Non capisco perché sono qui voglio il mio cuscino altri detenuti urlano

Dal suo arrivo, Kaufmann ha sempre mantenuto il silenzio. Anche martedì scorso, davanti al Gip Flavia Costantini per l’interrogatorio di garanzia, ha scelto di non rispondere alle domande “Sono innocente, il tribunale lo riconoscerà ”, dice dal reparto psichiatrico G6 di Rebibbia Francis Kaufm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphili, Kaufmann in confusione nel carcere di Rebibbia: “Non capisco perchĂ© sono qui, voglio il mio cuscino, altri detenuti urlano”

Giallo di Villa Pamphili, il presunto killer Francis Kaufmann: “Italiani mafiosi”. Le autorità sulle tracce delle vittime: chi sono Stella e Andromeda - Fermato e accusato di aver ucciso una bimba di pochi mesi, forse sua figlia, all’udienza di convalida in Grecia avrebbe esclamato: “Italiani mafiosi!”.

Villa Pamphili, "sono Capozzi": scoperta-choc su Kaufmann - Tanti, troppi, i misteri dietro a  Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, nonché, Matteo Capozzi. Uno di questi è proprio il vero nome del presunto assassino della bimba trovata morta vicino alla mamma a Villa Pamphili, a Roma.

Tax Credit cinema, su 459 film pagati dallo Stato 345 non sono mai usciti in sala, tra cui "Stelle della Notte" di Francis Kaufmann/Rexal Ford - Su 459 film che tra il 2022 e il 2023 hanno usufruito del vecchio tax credit cinema, ben 345 non sono mai arrivati nelle sale “Stelle della Notte” è il film firmato da Rexal Ford/Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphilj, ed è un film che non è mai uscito in sala, nonostante sia

Mamma e bimba trovate morte, parla Kaufmann: Sono innocente, voglio il mio cuscino; Villa Pamphili, Kaufmann non risponde al gip; Villa Pamphili, di fronte al Gip Francis Kaufmann si avvale della facoltĂ di non rispondere.

Francis Kaufmann, il killer di Villa Pamphili: «Sono innocente e lo dimostrerò. In carcere mi manca il mio cuscino, senza non riesco a dormire» - «Non so perché sono qui, sono innocente e il tribunale lo dimostrerà». Riporta ilmessaggero.it

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann a Rebibbia: "Sono innocente" - Le parole alla delegazione di 'Nessuno tocchi Caino' che lo ha incontrato nel carcere dove l'americano è detenuto dopo essere stato estradato dalla Grecia ... Si legge su msn.com