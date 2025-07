L' ultima della sinistra | requisire le case ai proprietari Forza Italia | Un film horror

In Consiglio comunale a Torino sarà messa in discussione una proposta di delibera che prevede addirittura, in alcuni casi, di requisire le abitazioni ai proprietari che le lasciano sfitte. Grida allo scandalo Forza Italia: «Chiediamo con forza il ritiro della proposta di delibera del Comune che prevede il diritto di requisire le case ai legittimi proprietari». Ad affermarlo il senatore Roberto Rosso, segretario provinciale di Forza Italia Torino e Responsabile nazionale per gli Azzurri del Dipartimento Casa; Marco Fontana, segretario cittadino di Forza Italia a Torino; Federica Scanderebech, capogruppo del partito in Sala Rossa e Domenico Garcea, vicepresidente vicario in Consiglio comunale a Torino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'ultima della sinistra: requisire le case ai proprietari. Forza Italia: "Un film horror"

