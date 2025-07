Il petrolio in rialzo a New York a 66,80 dollari

Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,63% a 66,80 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio in rialzo a New York a 66,80 dollari

In questa notizia si parla di: petrolio - rialzo - newyork - dollari

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 62,79 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,84% a 62,79 dollari al barile.

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 62,79 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,84% a 62,79 dollari al barile.

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 63,02 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,37% a 63,02 dollari al barile.

#ULTIMORA | Il petrolio è in rialzo a New York a 68,76 dollari Quotazioni salgono dello 0,45% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Il petrolio in rialzo a New York a 66,80 dollari; Il petrolio in rialzo a New York a 66,80 dollari; Il petrolio è in rialzo a New York a 68,76 dollari.

Il petrolio in rialzo a New York a 66,80 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,63% a 66,80 dollari al barile. Come scrive quotidiano.net

Petrolio in rialzo, Wti a 66,81 dollari - Il Wti con consegna ad agosto guadagna lo 0,7% e viene scambiato a 66,81 dollari al barile, mentre il Brent viene quotato a 68,85 dollari al ... Riporta quotidiano.net