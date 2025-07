A Bali è pace tra russi e ucraini | Gestiscono il traffico di droga internazionale Ed è arrivato anche il cartello di Sinaloa

Jakarta, 17 luglio 2025 - A Bali ucraini e russi un accordo lo hanno trovato: gestiscono di amore accordo un centro di traffico di droga internazionale. Bande dei due Paesi ora in guerra, secondo i media indonesiani, gestirebbero sull'isola organizzazioni criminali molto potenti. "Si tratta di un fenomeno davvero unico, in cui cittadini di Russia e Ucraina, due Paesi attualmente in guerra, sono diventati complici del crimine del traffico di droga a Bali", riporta l'agenzia di stampa Antara citando l'intervento a una conferenza pubblica nell'UniversitĂ Udayana di Bali del capo della Bnn, il commissario di polizia generale Marthinus Hukom. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Bali è pace tra russi e ucraini: “Gestiscono il traffico di droga internazionale”. Ed è arrivato anche il cartello di Sinaloa

