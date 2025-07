Malore per il vescovo emerito Francesco Lambiasi ricoverato dopo un' infezione in ospedale a Riccione

Da qualche giorno monsignor Francesco Lambiasi, vescovo emerito di Rimini, è ricoverato all'ospedale di Riccione a seguito di un malore e una infezione che gli ha procurato febbre. A comunicarlo è attraverso una nota la Diocesi di Rimini. Sono in corso esami di approfondimento clinico che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il vescovo emerito Lambiasi dimesso dall’ospedale Ceccarini - MSN - Il vescovo emerito di Rimini Francesco Lambiasi, è stato dimesso dall’ospedale Ceccarini di Riccione. Scrive msn.com