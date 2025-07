Tendenze della chirurgia estetica nel 2025 | l’era della naturalezza

Il 2025 segna un cambiamento significativo nella chirurgia estetica, con un crescente desiderio di risultati naturali e personalizzati. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Tendenze della chirurgia estetica nel 2025: l’era della naturalezza

In questa notizia si parla di: estetica - chirurgia - tendenze - naturalezza

Tragedia nella clinica di Caserta: muore 38enne dopo intervento di chirurgia estetica - Una donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è deceduta giovedì 24 aprile dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica presso una clinica privata di Caserta.

Sabrina Nardella, Gaeta in lutto per la 38enne morta dopo l'intervento di chirurgia estetica - Cristian Leccese, sindaco di Gaeta, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Sabrina Nardella, la donna scomaprsa a Santa Maria Capua Vetere per via delle complicazioni post-operatorie dopo un intervento di chirurgia estetica eseguito alla clinica Iatropolis di Caserta.

Uomini e ritocchi, la chirurgia estetica è il nuovo must anche per lui - Lo sguardo «vecchio», le maniglie dell’amore, il naso con la gobba e quella pancia che non cala. L’uomo del 2025 si guarda allo specchio e non si piace.

Unghie senza smalto, le star e le royals scelgono la manicure naturale per la primavera. FOTO; Trattamenti estetici: quali saranno i trend per il 2025?; Vene varicose, selfie senza filtri e no chirurgia estetica: Nelly Furtado celebra l'amore per il suo corpo.

Medicina estetica: le tendenze del 2025 - Tiscali Notizie - Nel 2025, le nuove tendenze si concentrano soprattutto su approccio olistico, personalizzazione e naturalezza, ridefinendo i canoni della bellezza e dell’anti- Scrive notizie.tiscali.it

Chirurgia estetica in estate: cosa fare e cosa evitare secondo Marlino - Il Dottor Sergio Marlino consiglia di organizzare gli interventi in modo intelligente e di evitare di ... Segnala eroicafenice.com