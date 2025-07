Osimhen speranze finite per la Juve | c’è un aspetto che gela i bianconeri

Victor Osimhen alla Juventus: la speranza è definitivamente sepolta, sia per il presente che per il futuro. Il tiro mancino di ADL ai bianconeri Victor Osimhen e la Juventus, un matrimonio che non s’ha da fare, nĂ© adesso, nĂ© probabilmente in futuro. Il bomber nigeriano, non è un mistero, è un grande pallino dei bianconeri. Lo era di Giuntoli, colui che lo portò in Italia – su indicazione di Gattuso, allora tecnico del Napoli – facendolo diventare grande e lo è di Comolli, il neo Dg arrivato per dare una sterzata alla societĂ bianconera dopo il fallimento della scorsa stagione. L’estate turbolenta dell’attaccante nigeriano sta per concludersi: il bomber, infatti, sembra sempre piĂą vicino al Galatasaray, il club in cui ha militato in prestito la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Osimhen, speranze finite per la Juve: c’è un aspetto che gela i bianconeri

In questa notizia si parla di: osimhen - bianconeri - speranze - juve

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: tutte le dichiarazioni dell’esperto di mercato sui bianconeri.

Osimhen nel mirino della Juve, ma l’ombra dell’Al-Hilal preoccupa i bianconeri - Osimhen nel mirino della Juve, ma l’ombra dell’Al-Hilal preoccupa i bianconeri Victor Osimhen è il grande obiettivo della Juventus per rinforzare l’attacco, ma la concorrenza … L'articolo Osimhen nel mirino della Juve, ma l’ombra dell’Al-Hilal preoccupa i bianconeri proviene da ForzAzzurri.

Come Di Lorenzo l'estate scorsa e Antonio Conte quest'anno, anche Osimhen alla Juve nel campionato degli unicorni bianconeri. Tutti i dettagli su Gazzetta e Tuttosport RDI Vai su Facebook

Juventus, per Osimhen c'è una strategia che può beffare il Napoli e De Laurentiis; Sky – ” Osimhen è un obbiettivo concreto della Juventus, ma non c’è solo lui nella lista dei bianconeri “; Juve, Moggi lapidario su Osimhen: “Non andrà alla Juve”.

Osimhen come Koopmeiners, la Juventus ha ancora una speranza - La Juventus è pronta a ripetere un colpo che già si è verificato nella scorsa estate, questa volta però il protagonista può essere Victor Osimhen ... Da calciomercatoweb.it

Osimhen Juventus, i bianconeri non mollano il nigeriano: sarà lui l’attaccante del futuro con David? La rivelazione non lascia dubbi - Osimhen Juventus, i bianconeri non mollano il nigeriano: tutti gli aggiornamenti sulle mosse in attacco La Juventus, come riferito da Manuele Baiocchini di Sky Sport, è molto attiva sul mercato per ri ... Scrive juventusnews24.com