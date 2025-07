NVIDIA App un unico software per gestire e ottimizzare i Giochi PC

L’esperienza di gioco su PC può essere complessa: impostazioni grafiche da regolare, driver da aggiornare, prestazioni da monitorare. NVIDIA App cambia le carte in tavola, unificando in un’unica piattaforma strumenti che prima erano sparsi tra GeForce Experience e il Pannello di controllo NVIDIA. Questo software, progettato per chi usa schede grafiche GeForce RTX, offre un’interfaccia moderna e funzioni avanzate per ottimizzare i giochi, gestire i driver e personalizzare l’esperienza visiva, senza richiedere competenze tecniche avanzate. NVIDIA App nasce per semplificare. Non serve piĂą destreggiarsi tra piĂą programmi: tutto ciò che riguarda la gestione della scheda grafica è accessibile da un’unica schermata. 🔗 Leggi su Navigaweb.net