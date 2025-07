Gaia De Gol la tragica morte non ferma l' odio sui social La mamma della 15enne | Basta lasciateci convivere con il nostro dolore

BORGO VALBELLUNA - L'odio degli "haters" non si ferma neppure di fronte a una tragedia immane come la morte di una ragazza di soli 15 anni. Dopo la sciagura costata la vita a Gaia De. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Gaia De Gol, la tragica morte non ferma l'odio sui social. La mamma della 15enne: «Basta, lasciateci convivere con il nostro dolore»

