Firenze, 17 luglio 2025 – A Firenze l’impresa non va in pensione. Anzi, sempre più imprenditori restano al timone anche con i capelli bianchi. È la “senilizzazione del lavoro”, un fenomeno in rapida espansione che racconta di un sistema produttivo locale dove l’età pensionabile è diventata solo un numero. A confermarlo è l’ultima indagine condotta dall’area studi e ricerche di Cna Firenze Metropolitana, basata su dati Inps, che fotografa un’inversione generazionale preoccupante. Under 35 in caduta libera, boom di over 60 Negli ultimi dieci anni, a Firenze, gli imprenditori artigiani under 34 sono dimezzati, passando dal 13% al 6,5% del totale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capelli bianchi ma ancora al lavoro: Firenze scopre la “senilizzazione” delle imprese