Deve esserci un luogo, che alberga in ognuno di noi, dove vivono, mangiano e respirano i pensieri più liberi. Un luogo dove ci concediamo di colorare fuori dai margini, di camminare a testa in giù, di ragionare senza regole predefinite. Questo luogo, per molti resta segreto tutta la vita. Per altri, trova il modo di venir fuori. Non è facile trovare questo luogo, né entrarci. Perché può scombussolare la nostra vita e non sempre vogliamo o siamo in grado di accettare tanta libertà . Noi italiani siamo così, forse preferiamo qualcuno che ci dica sempre cosa fare, cosa mangiare, in cosa credere, come vestirci, chi odiare e chi amare. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Una giornata con la madre di Carlo Giuliani a 24 anni dal G8