Nuova fidanzata per Jannik Sinner? Chi è Laila Hasanovic la modella ed ex nuora di Schumacher avvistata a Wimbledon

Momento d’oro per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha appena conquistato il quarto Slam della carriera, diventando il primo italiano a vincere Wimbledon. Adesso, per lui, qualche giorno di meritata vacanza prima di tornare in campo nella tournĂ©e americana che lo porterĂ fino agli US Open. Anche fuori dal campo le cose sembrano sorridere all’altoatesino. Jannik Sinner avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe di Laila Hasanovic. Dopo aver assistito alla finale del Roland Garros che il numero uno al mondo ha perso contro Carlos Alcaraz, la modella era presente anche a Wimbledon nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuova fidanzata per Jannik Sinner? Chi è Laila Hasanovic, la modella ed ex nuora di Schumacher avvistata a Wimbledon

