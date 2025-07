Censis c' è anche l' Università di Parma tra i grandi atenei

C'è anche l'Università di Parma tra i grandi atenei statali, quelli che contano dai 20mila ai 40mila iscritti. L'Ateneo cittadino è quarto con 88,8 di punteggio complessivo, preceduto dall'Università di Perugia (89,3), da Pavia (90,2) e dall'Università della Calabria (94,3). Nei mega atenei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Aggregazione e sport per i ragazzi degli atenei, alla Cattolica torna la Festa dell’università - Appuntamento con la seconda edizione della Festa dell'Università - University Sports Day della città di Piacenza, venerdì 9 maggio - dalle ore 9 del mattino per tutta la giornata - nella cornice dell'area Sport InCampus dell'Università Cattolica, al civico 7 di via dell'Anselma.

Le università migliori al mondo? Harvard, Mit e Stanford. Male gli atenei italiani: pesa lo scarso sostegno del governo - Le prime tre sono tutte private (e statunitensi): Harvard, ovviamente. E poi Mit e Stanford. Ai piedi del podio due istituti pubblici, questa volta inglesi: Cambridge e Oxford.

Università , ranking Qs: il Politecnico di Milano tra i primi cento atenei al mondo - E‘ un inedito per un istituto italiano. Seguono Roma Sapienza, Bologna e Padova. Il 60 per cento delle accademie nazionali migliora o mantiene la posizione.

