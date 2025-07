Lookman Inter fissato il prezzo massimo per l’Atalanta | non si andrà oltre questa cifra

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter è sempre più vicina a un grande colpo di mercato. L’indiscrezione che vede Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe ’97 dell’ Atalanta, al centro delle attenzioni della dirigenza nerazzurra sta suscitando grande curiosità . Nella giornata di ieri, però, sono arrivate notizie molto più concrete: Lookman ha dato il suo sì al trasferimento all’Inter, confermando la sua volontà di approdare sotto la Madonnina. Ora, il passo successivo è riuscire a convincere l’Atalanta, che rimane ferma su una richiesta elevata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, fissato il prezzo massimo per l’Atalanta: non si andrà oltre questa cifra

