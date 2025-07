Regionali Campania incontro tra Schlein e De Luca | Fico prende quota

Elly Schlein e Vincenzo De Luca, dopo giorni di attesa, si sono incontrati. L’argomento al centro del confronto tra la segretaria del Pd e il governatore della Regione Campania è stato l’accordo all’interno del centrosinistra sul nome del candidato alle elezioni del prossimo autunno. De Luca, infatti, non potrà più candidarsi dopo il no al terzo mandato. Il faccia a faccia, però, è servito a dare un ulteriore spinta al nome che resta in pole per guidare la coalizione. Si tratta dell’ex presidente della Camera Roberto Fico, sostenuto dal Movimento 5 stelle. Manca il sì definitivo, che però appare vicino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Regionali Campania, incontro tra Schlein e De Luca: Fico prende quota

