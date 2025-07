Quarto potere | Joe Dante ha venduto all' asta il celebre slittino per 14 milioni di dollari

Il regista Joe Dante ha avuto l'onore di proteggere questo pezzo di storia del cinema per decenni prima di venderlo in un'asta milionaria. Il celebre slittino Rosabella (Rosebud, in originale) ha cambiato proprietario. Il feticcio d'infanzia del magnate della finanzia interpretato da Orson Welles in Quarto potere è stato venduto all'asta per l'esorbitante cifra di 14,75 milioni di dollari. Lo slittino in legno, che conserva la vernice originale pur presentando chiari segni di usura e rotaie rimosse, probabilmente sacrificate durante le campagne di demolizione bellica, apparteneva al regista Joe Dante dal 1984. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

