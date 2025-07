Via di Pettori | ordinanza del Comune di Cascina per la pulizia dell' area

Si avvicina il periodo dell’intervento nell’area abbandonata di via di Pettori nel comune di Cascina. L’ordinanza 46 del 2 luglio 2025 avvia il percorso per l’assegnazione degli incarichi di rimozione dei rifiuti abbandonati nel corso degli anni in quella zona recintata nell’Ansa dell’Arno. Solo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it